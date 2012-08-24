《汇市简讯》美元/人民币期权市场对本周人民币中间价走强反应冷淡

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随着周五人民币中间价走强,本周有望录得四个月来的最大周升幅,但期权市场仍反应冷淡.

25天期美元/人民币期权风险逆转指标(6个月至一年期)本周已爬升.不过,gamma遭抛售表明,市场预料美元/人民币现汇将在近期震荡整理,而短天期隐含波动率徘徊在全球金融危机以来的低点附近,得益于多家中国大银行的卖盘.

浏览一年期美元/人民币期权风险逆转指标图表,请点击:(link.reuters.com/vac32t).(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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