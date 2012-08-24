《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月20日-8月24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周基本持稳,本周非美货币连续走高带动人民币中间价创逾三周 新高,但整体结售汇相对均衡,且中国经济复苏仍未有明确信号,即期与中间价的差距略有扩大 迹象,人民币仍在寻觅方向,市场观望情绪较高.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --面对偏大的资金缺口,中国央行本周抛出大额逆回购操作以熨平短期市场资金波动,以致当 周净投放规模创下七个月来单周最高.临近月末时点,逆回购连续第九周再现,且巨量"输血" 进一步冲淡短期出台更多宽松政策的预期. 即将步入9月,资金面的季末压力渐行渐近.市场人士认为,如若不降准,逆回购操作将会滚 动现身以接济市场,资金面料维持"紧平衡".[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周先涨后跌,因8月汇丰PMI初值创九个月新低,引发经济增长忧虑对债 市形成支撑.不过对配置型机构而言,央行每周的滚动逆回购操作,仅"缓近忧而未解远虑",若 预期中的降准等宽松政策一直不出台,债市盘势难改,且震荡中或偏空.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周基本维持稳定.部分银行因存款流失,临近月末加大出票调整信贷规 模,但随着流动性的改善,场内不乏收票机构,供需大致平衡,交投尚可. 下周虽是月末最后一个交易周,但流动性应不会过于紧张,相信央行不管是以公开市场逆回 购还是降准方式,都会鼎力支援,预计票据利率也会基本稳定,交投在下周初可能会维持活跃, 以利于机构完成月末前的规模调控.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC周五收在2,100点下方,创近三年半收盘新低;周线则跌逾1%,为连续第二周下 滑.经济下滑忧虑加深以及政策面真空期,导致市场信心严重匮乏.在2,100点附近多空双方力 量胶着,预计短线将持续在附近区间震荡.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周止跌反弹,因美联储(FED)暗示将进一步放松货币政策,此外美元走软亦 提供助力.不过临近周末,因对美国推出更多刺激措施的期望减退,铜价有所回落,其中12月 期铜合约SCFcv1周五收报55,620元人民币,当周涨幅约1.8%.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周突破上行,因市场憧憬美联储将会推出新一轮货币宽松政策,此外西班牙正就 主权救助与欧元区国家展开磋商的消息亦提振金价.但周五因市场对美联储将马上刺激经济的 预期降温,金价从高位回落.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报340.40元,较上周 涨8.52元;期金主要合约SHAUZ2收报344.79元,较上周升9.98元.(完) --整理 冉莹/边竞/丁淑琴/李宏薇/李文科; 审校 林高丽