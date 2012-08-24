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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 11:35 BJT

〔日本股市〕日经指数回落,因美联储官员政策观点相左冲击市场预期

路透东京8月24日电---日本股市日经指数周五早盘收低1.1%,从周四所及三个月收盘高位回落,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名官员对是否需要刺激经济观点相左,导致全球投资者重新评估原先预期.[FED-CMN]

日经指数.N225早盘收低100.94点至9,077.18点,跌破五日移动均线切入位9,143.02及26周移动均线切入位9,146.43点.

一外资行交易员称,日本投资者正锁定近期涨势下的获利,而部分海外投资者在逢低接盘.

东证股价指数.TOPX早盘收低0.9%,至757.41点.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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