〔日本股市〕日经指数回落,因美联储官员政策观点相左冲击市场预期

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透东京8月24日电---日本股市日经指数周五早盘收低1.1%,从周四所及三个月收盘高位回落,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名官员对是否需要刺激经济观点相左,导致全球投资者重新评估原先预期.[FED-CMN]
日经指数.N225早盘收低100.94点至9,077.18点,跌破五日移动均线切入位9,143.02及26周移动均线切入位9,146.43点.
一外资行交易员称,日本投资者正锁定近期涨势下的获利,而部分海外投资者在逢低接盘.
东证股价指数.TOPX早盘收低0.9%,至757.41点.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13