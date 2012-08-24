〔中国债市动态〕经济堪忧发酵令中长期现券走强,但月末前料仍难免承压

路透上海8月24日电---中国银行间债市现券周五中长端走强,而短端无感.经济下滑堪忧的预期继续发酵,加之周末临近,对降准仍存期待的机构介入中长端品种.而下周临近月末,资金紧张或催生收益率上涨压力.

交易员表示,由汇丰PMI初值创新低而引发的收益率下行仍在延续,加之恰逢周末,对降准并"不死心"的投资者纷纷介入流动性好的中长期国债,一来在经济下行区间内保护性尚佳,二来可以博下本周末降准的可能.

"但是如果降准预期再次落空了,(收益率)有可能和上周一一样出现报复性反弹,随后又随资金情况走了,况且下周又临近月末,又有逆回购到期."上海一银行交易员称.

他并指出,虽然房地产业回暖,但近期监管层释放的信号仍然以调控为主,令市场对经济的复苏更加悲观,对债市却是利好的.但是同时也降低了降准的可能.

中国房价近期出现反弹,令市场担忧楼市调控加码.中国住房和城乡建设部表示,住建部正按照国务院要求,密切监测房地产市场的变化,会同和配合有关部门,研究进一步强化市场调控的政策措施.[ID:nSB1741804]

不过上海另一券商交易员认为,央行未来的调控方向或未必以政策为主,公开市场中的逆回购利率或将成为资金利率的风向标.从此前央行公开市场操作来看,逆回购起到的"量"和"价"的调节作用愈加明显.

针对近期中国是否有降准的可能,中国人民银行行长周小川周三表示,不排除任何一种货币政策工具的运用.[ID:nSB1738324]

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,跌至47.8,创下九个月新低,且为连续第十个月处在荣枯分水岭下方.[ID:CN1737880]

今日成交活跃,剩余期限约七年的国债120010券最新成交收益率tCN120010=CFXS为3.2050%,而上日则收报于3.2600%.(完)