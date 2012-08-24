〔中国货币市场〕回购利率下行,下周巨额逆回购到期及月末因素将施压(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月24日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS主要期限品种周五纷纷下行,因资金相对宽松;不过面对下周巨额逆回购的到期,机构密切关注央行公开市场的操作,作为月底前最后一个交易周,资金成本继续下行的空间估计不大.

"今天资金比较松,七天内减点(出钱)的挺多的...利率到这个水平,我们觉得差不多了."上海一商业银行交易员称.

她并指出,今日场内一个月内资金不难求,但跨国庆的的资金较少,显示投资者对9月的资金并无把握,后续央行在公开市场的操作仍备受关注,"大家都不知道央行接下来会怎么做."

深圳一券商交易员亦指出,滚动逆回购渐渐成为央行常态化工具,但雪球越滚越大后,央行将如何维系,亦令市场担忧;今日隔夜品种下降至2.7%水平,算较为正常的水平,七天和14天接下来就看一级市场上的走势,但总体下周面临跨月因素,"(利率)要再下来挺难的,月末资金总归会紧一点."

中国央行本周抛出大额逆回购操作以熨平短期市场资金波动,以致当周净投放规模创下七个月来单周最高,达2,780亿元;进行了七天和14天逆回购操作.其中七天期中标利率在周二打破连续四周稳势小幅走升至3.4%,而14天持稳在3.6%.[CN/MMTCN]截止周五统计显示,下周将有2,500亿元的逆回购到期,而正回购加央票合计到期量仅310亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7003 3.0613 -36.10 3,267.47

七天CN7DRP=CFXS 3.6114 3.8047 -19.33 333.99

14天CN14DRP=CFXS 3.5172 4.0269 -50.97 108.29

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7162 3.0662 -35.00 1,056.35

七天CHICNY7D=CFXS 3.6211 3.8480 -22.69 113.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.4850 10.7550 -727.00 592.52

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.4000 3.5900 -19.00 131.36

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3000 3.0500 25.00 4.89

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7000 3.0700 -37.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6000 3.8000 -20.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5000 4.2000 -70.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6983 3.0550 -35.67 --

七天SHICNYSWD= 3.6200 3.8000 -18.00 --

三个月SHICNY3MD= 3.6548 3.6543 0.05 --

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