《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月24日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国联通公司 300 150 2 8/27簿记建档 工商银行 AAA 8/28 8/29 农业银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *鞍钢股份 60 30 12 8/29簿记建档 建设银行 AAA 8/30 8/31 (0347.HK)(000898.SZ) ============================================================================================= *南京禄口机场 11 11 12 8/29簿记建档 南京银行 AA+ 8/30 8/31 ============================================================================================= *湖南高速公路 24 9 12 8/29簿记建档 兴业银行 AA+ 8/30 8/31 建设开发总公司 进出口行 ============================================================================================= 彩虹股份 16 8 12 8/27簿记建档 平安银行 AA- 8/28 8/29 (600707.SS) ============================================================================================= 国家电网公司 100 100 12 8/28簿记建档 工商银行 AAA 8/29 8/30 兴业银行 ============================================================================================= 新疆建设兵团 5 5 12 8/28簿记建档 兴业银行 AA- 8/29 8/30 农十二师公司 ============================================================================================= 广西玉柴机器 17 10 12 8/28簿记建档 工商银行 AA+ 8/29 8/30 ============================================================================================= 曙光股份 8 4 12 8/28簿记建档 浦发银行 AA- 8/30 8/31 (600303.SS) 中国银行 ============================================================================================= 国电集团 75 75 12 8/30簿记建档 农业银行 AAA 8/31 9/3 招商银行 ============================================================================================= 福建交通 5 5 12 8/30簿记建档 中信银行 AA 8/31 9/3 运输集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *厦门建发集团 9 9 5 8/31簿记建档 光大银行 AA+ 9/3 9/4 ============================================================================================= 北京国有资本 100 100 5 8/28簿记建档 中国银行 AAA 8/29 8/30 经营中心 北京银行 ============================================================================================= 华能集团 30 15 10 8/29簿记建档 光大银行 AAA 8/30 8/31 交通银行 ============================================================================================= 中国化工集团 25 25 5 8/29簿记建档 进出口行 AAA 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 红星美凯龙 15 6 3 8/30簿记建档 工商银行 AA 8/31 9/3 家居集团 ============================================================================================= 山东招金集团 7 7 3 8/30簿记建档 建设银行 AA+ 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 中国节能 18 18 5 8/31簿记建档 民生银行 AAA 9/4 9/5 环保集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13