更正(公司方):〔手机产业〕苹果第二季在中国智能手机市场份额将近减半--IDC

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
(更正:IDC更正资料,第五段改为"三星电子市场份额约为19%,较第一季的21%下滑",非"三星市场份额约为16%,较第一季几无变动")
路透8月24日电---国际数据公司(IDC)周五发布的数据显示,苹果(AAPL.O)第二季在中国智能手机市场的份额较前一季几近腰斩,降至10%,因为买家等待该公司下代机型问世,或是改用了其他品牌.
数据显示,中国4-6月的智能手机出货量首次超过功能手机,国内手机制造商联想(0992.HK)取代苹果成为中国市场份额第二大的商家.
IDC称,中国4-6月的智能手机出货量为4,400万部,占全国手机总出货量8,700万部的51%.
数据显示,联想第二季在中国的市场份额为11%,高于第一季不到10%的市占率,当时排名第七.联想是全球第二大个人电脑厂商,亦生产智能手机乐Phone.
三星电子(005930.KS)在中国智能手机市场保住了销售桂冠,市场份额约为19%,较第一季的21%下滑.苹果则排名第四.
三星和诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等全球手机供应商一直在寻求扩大中国的市场份额,该地区拥有10亿多手机用户.中国今年料会赶超美国,成为世界最大的智能手机市场.(完)
--编译 隋芬/梁睿雪/王翔琼;审校 程琳/张明钧/白云
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。