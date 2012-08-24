〔日本政经〕政治角力将日本推向"财政悬崖",10月底政府恐无钱可用

路透东京8月24日电---日本正在缓慢滑向本国版本的"财政悬崖",因本财年预算案出售债券所需的一项立法,在由不同党派掌控的参众两院难以推动,因此政府到10月底恐怕将无钱可用.

这项议案的命运掌握在控制参院的反对党手中,他们借此逼迫首相野田佳彦承诺提前大选,作为本月稍早批准其消费税上调计划的交换条件.

预算融资法案因消费税争议而搁置的危险,令野田佳彦面临压力,需兑现"很快"进行大选的承诺.

据多名政府消息人士透露,若这项法案未通过,日本的经济与债务评级可能遭受打击.

"若不能出售我们需要出售的这些债券,将不是流动性问题,而会成为主权问题,"一消息人士称.

"如果后面几周无法就此项法案达成协议,政府将必需就削减支出作出一些非常艰难的决策."

"财政悬崖"常见于描述美国的处境.美国明年将有一系列减税到期,以及减支举措开始实施,有导致"重大经济衰退"之虞.

日本今年4月开始的本财年已过去五个月.政府消息人士说,在没有发债法案的情况下,政府目前是靠动用特殊账户储备以及对发债进行技术性调整来暂时维持.

但财务大臣安住淳上个月警告,若不发行新债,政府资金到10月底就将用尽.

事情关键在于,反对党是否会接受所提议的选举日程,即野田佳彦将在10月提前大选,而正式投票可能定在11月初.

"达成协议还是有机会的,因为现在经济不好,而政府关门会使情况更严重."瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示.

一名政府消息人士说,在不确保法案能通过的情况下,政府有可能从9月份开始削减对地方政府的税收补助,并减少向政府附属机构提供资金.(完)