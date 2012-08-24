《汇市简讯》新西兰元整体来说受到买单追捧,但兑欧元除外

0525GMT

* 新西兰元仍是表现颇佳的货币之一

* 在0.8100之前有新西兰元/美元买单,下方有停止单,更多买单在0.8075左右

* 对新西兰元/日圆的买兴在63.65左右,汇价在东京汇市中升至64.02

* 澳元/新西兰元仍然承压,但欧元/新西兰元仍受到大量买单追捧.(完)

--编译 于春红;审校 白云

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