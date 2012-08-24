〔日本个股〕夏普(土界)市电视面板厂产能利用率提高至80%(更新版)

(新增更多细节)

路透东京8月24日电---身处困境的日本夏普(6753.T)表示,(土界)市液晶电视面板厂的产能利用率跳涨至80%,消息人士称该公司受惠于从三星电子(005930.KS)、美国电视制造商Vizio及索尼(005930.KS)得到大笔订单.

受液晶面板需求疲软冲击,截至6月30日的三个月内,夏普(土界)市工厂产能利用率仅为30%.该公司6月时承诺会将产能利用率提高至80%.

提高产能利用率应当能帮助夏普扭亏为盈,并缓解公司在资金上的燃眉之急.夏普需要偿还多达3,500亿日圆的短期贷款,而且明年9月将有2,000亿日圆的可转换债到期.

据匿名消息人士透露,一旦Vizio和索尼的需求出现下滑,夏普还有三星和中国电视企业的需求作为弥补,因此夏普有信心在7-9月期间维持80%的产能利用率.

夏普还表示,他们希望在10-12月期间维持较高的产能利用率.

Vizio和索尼是夏普新合作伙伴鸿海(2317.TW)的客户.

"我们不想讨论客户,不过自7月以来,产能利用率已经上升,目前在80%,"夏普发言人Heihachiro Ochia表示.

鸿海董事长郭台铭下周将前往日本,参观(土界)市电视面板厂.

鸿海希望能修改3月的一份协议,以收购夏普10%的股份.由于夏普股价因亏损大跌,鸿海希望获得更好的收购条件.(完)