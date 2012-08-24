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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 13:46 BJT

〔台湾股市〕PC制造商类股拖累台股收跌,宏达电逆市大涨4.8%

路透台北8月24日电---台湾股市周五收跌0.37%,追随该地区股市的跌势,因全球增长担忧打击人气.电脑及周设类指数.TCPI受需求忧虑拖累,跌幅居前.

加权股价指数.TWII跌27.64点至7,477.53.电脑及周设类指数下滑0.97%,电子类指数.TELI跌0.31%,金融保险类指数.TFNI下挫0.65%.

智能手机制造商宏达电(2498.TW)逆市大涨4.8%.

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