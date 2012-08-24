〔澳新汇市〕澳元和新西兰元低位盘整,因空头回补推高欧元

路透悉尼/惠灵顿8月24日电---澳元和新西兰元兑欧元周五接近六周低位,因投资者持续削减欧元空头仓位,澳元和新西兰元双双将以大跌结束本周走势.

欧元兑澳元EURAUD=R升至1.2047,兑新西兰元EURNZD=R升至1.5470,为7月12日以来最高,主要受空头回补推动.投资者一直在解除极度看空的欧元押注,即便欧债计划并无新的具体进展.