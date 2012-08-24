〔澳新汇市〕澳元和新西兰元低位盘整,因空头回补推高欧元

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透悉尼/惠灵顿8月24日电---澳元和新西兰元兑欧元周五接近六周低位,因投资者持续削减欧元空头仓位,澳元和新西兰元双双将以大跌结束本周走势.
欧元兑澳元EURAUD=R升至1.2047,兑新西兰元EURNZD=R升至1.5470,为7月12日以来最高,主要受空头回补推动.投资者一直在解除极度看空的欧元押注,即便欧债计划并无新的具体进展.
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13