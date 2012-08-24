更正(公司方):〔手机产业〕苹果第二季在中国智能手机市场份额将近减半--IDC(更新版)

(更正:IDC更正,第七段改为"三星电子市场份额约为19%,较第一季的21%下滑",非"三星市场份额约为16%,较第一季几无变动")

(新增细节和引语)

路透8月24日电---国际数据公司(IDC)周五发布的数据显示,苹果(AAPL.O)第二季在中国智能手机市场的份额较前一季几近腰斩,降至10%,因为买家等待该公司下代机型问世,或是改用了其他品牌.

数据显示,中国4-6月的智能手机出货量首次超过功能手机,国内手机制造商联想(0992.HK)取代苹果成为中国市场份额第二大的商家.

"有两个影响因素,"IDC分析师TZ Wong提及苹果排名和市占率双双下降时说.

"一个是季节性因素,大家知道新款手机即将发布.第二是其它可选手机比一年前变得更有吸引力.iPhone这一年来没有太大变化."

IDC称,中国4-6月的智能手机出货量为4,400万部,占全国手机总出货量8,700万部的51%.

数据显示,联想第二季在中国的市场份额为11%,高于第一季不到10%的市占率,当时排名第七.联想是全球第二大个人电脑厂商,亦生产智能手机乐Phone.

三星电子(005930.KS)在中国智能手机市场保住了销售桂冠,市场份额约为19%,较第一季的21%下滑.

苹果排名降至第四,中兴通讯和华为分别位居第三和第五.

三星和诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等全球手机供应商一直在寻求扩大中国的市场份额,该地区拥有10亿多手机用户.中国今年料会赶超美国,成为世界最大的智能手机市场.

中国三大电信运营商提供高额手机补贴,中国消费者科技意识日趋强烈,外加出现更多功能齐全且价格划算的产品,这些因素共同推动了智能手机需求.(完)