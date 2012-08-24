〔中国新债〕武汉农商行下周三起将发至多12亿元固息次级债,期限10年

路透上海8月24日电---中国武汉农村商业银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(29日)起在银行间债市簿记建档发行不超过12亿元人民币固息次级债,期限10年,在第五年末附有发行人赎回权.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本期债所募资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率.根据联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA-级,本期债评级为A+级.

该债发行首日为8月29日,发行期限为8月29日-30日,缴款截止日和起息日为8月30日.瑞信方正证券为主承销商.

武汉农商行2011年实现营业收入34.8亿元,净利润11.12亿元;截至2011年底,该行资本充足率为11.62%,不良贷款率为1.52%.(完)

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