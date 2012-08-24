〔中国新债〕武汉农商行下周三起将发至多12亿元固息次级债,期限10年

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---中国武汉农村商业银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(29日)起在银行间债市簿记建档发行不超过12亿元人民币固息次级债,期限10年,在第五年末附有发行人赎回权.
刊登在中国债券信息网的公告显示,本期债所募资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率.根据联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA-级,本期债评级为A+级.
该债发行首日为8月29日,发行期限为8月29日-30日,缴款截止日和起息日为8月30日.瑞信方正证券为主承销商.
武汉农商行2011年实现营业收入34.8亿元,净利润11.12亿元;截至2011年底,该行资本充足率为11.62%,不良贷款率为1.52%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13