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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 14:16 BJT

〔日本股市〕从三个月收盘高位回落,因对FED祭出刺激举措的预期降温

路透东京8月24日电---日本股市日经指数周五下跌1.2%,从周四所及三个月收盘高位处回落,因为投资者锁定获利;此前市场重新评估美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快祭出刺激举措的预期.

日经指数.N225收低107.36点至9,070.76点,跌至5日移动均线切入位9,141.74点和26周移动均线切入位9,146.18点下方.本周该指数累计下跌1%,结束为期两周的升势.

东证股价指数.TOPX下滑1%至757.23点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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