〔表格〕英国第二季GDP上修为较前季下降0.5%,较上年同期下降0.5%

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透伦敦8月24日电---英国国家统计局周五公布,英国第二季国内生产总值(GDP)修正后为较前季下降0.5%,较上年同期下降0.5%;路透预估分别为下降0.5%和0.6%.
实质GDP数值如下(经季节调整,基期2008年=100,括弧内为先前估计值):
2012年第二季 2012年第一季 第二季预测值
较前季% -0.5*(-0.7) -0.3 (-0.3) -0.5
较上年同期% -0.5 (-0.8) -0.2 (-0.2) -0.6
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农林渔业 -2.6 (-2.6) -7.1 (-7.0)
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。