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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 16:38 BJT

〔表格〕英国第二季GDP上修为较前季下降0.5%,较上年同期下降0.5%

路透伦敦8月24日电---英国国家统计局周五公布,英国第二季国内生产总值(GDP)修正后为较前季下降0.5%,较上年同期下降0.5%;路透预估分别为下降0.5%和0.6%.

实质GDP数值如下(经季节调整,基期2008年=100,括弧内为先前估计值):

2012年第二季 2012年第一季 第二季预测值

较前季% -0.5*(-0.7) -0.3 (-0.3) -0.5

较上年同期% -0.5 (-0.8) -0.2 (-0.2) -0.6

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农林渔业 -2.6 (-2.6) -7.1 (-7.0)

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