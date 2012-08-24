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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 14:17 BJT

〔韩国股市〕跌至两周低位,因美联储宽松预期减退

路透首尔8月24日电---韩国股市周五跌至两周收盘低位,因对美国联邦储备理事会(美联储)很快将推出刺激措施的预期受挫,且疲弱的中国和欧洲制造业调查数据公布后全球增长前景黯淡,令股市承压.

韩国综合股价指数.KS11下跌1.17%,收报1,919.81点,创下8月8日以来最低水准,本周累计下跌1.4%.(完)

--编译 丁琦;审校 张若琪

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