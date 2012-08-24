《中国信用市场综述》债市定价机制演变,PMI初值暂难改整体弱势

作者 钟华

路透北京8月24日电---创下九个月新低的8月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值,暗示中国政策放松迟缓可能使得经济更趋疲弱.不过,中国债市整体弱势格局并未因此改变,中长期国债等利率产品收益率仅应声小跌,而信用债收益率甚至还明显攀升.

和汇丰中国PMI一样,当月法国、欧元区等PMI初值都延续多月低于50态势,且经济疲软正向德国这一欧元区内最大最强经济体蔓延,推动欧元区10年期国债收益率大跌约10个基点(bp);而8月美国制造业PMI初值则小涨至51.9,进一步显出经济积极迹象.

中国债市与欧洲债市关键品种的不同表现,其中固然有中国投资者对中国政策不明朗和流动性紧平衡的忧虑,更在于中国投资者结构和债市行情驱动机制正在发生愈发明显的变化.

8月PMI初值再度显示出中欧经济疲弱的联动增强,以及中美关联相对弱化,使得全球投资者避险情绪相对增强而更多转向配置低风险资产,助推中国银行体系货币创造机制进一步转换.这固然增强了中国央行货币政策操作的主动性,但投资者对流动性的掌控从相对主动转向相对被动,因此也需要支付更高流动性溢价.

从交易运行机制看,中国央行公开市场操作当启用28天期正回购时,银行间市场七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS加权移动平均线就更接近央行28天期正回购利率;当央行启用七天期逆回购时,该加权移动平均线就更接近于央行七天期逆回购中标利率.

这意味着中国银行间市场资金成本的定价中枢在围绕着央行公开市场操作两种工具切换.尤其是本周公开市场共进行3,650亿元人民币逆回购,其中七天期逆回购中标利率还较上周升5个基点(bp)至3.4%,与央行此前28天期正回购中标利率之差扩大至65个bp.

中国商业银行等债市主力投资者掌握流动性的相对被动和流动性定价的切换,还带来了债市投资者结构和投资需求在边际上发生变化,并使得中国债市行情驱动机制的变化.

也就是说,中国债市弱势环境下,行情更多由此前的交易户驱动转向投资户驱动;而债市强势环境下,行情则更多由投资户驱动转向交易户驱动,从而使得债市短期波动性增强.这一变化在今年以来的债市表现明显.

就本周而言,周一中国农发行五年期金融债,周二铁道部10年和15年期固息企业债,以及周三10年期国债的招标发行利率均高出此前估值水平,就不断推动二级市场债市收益率跳升.

其中,本周各个品种和评级的信用债收益率也延续6月以来的升势,并未跟随中长期国债等利率产品收益率因8月PMI初值小跌走势.其中原因诚然有中国信用债新增供给大幅增加,信用债本身流动性低风险补偿,以及经济持续疲弱带来的信用风险忧虑加剧,更有着中国债市投资者结构多元化和投资需求与成本约束机制的变化,并对流动性的溢价补偿有了更高的要求.

我们看到,最近银行间三个月ShiborSHICNY3MD=止跌反弹,七天期质押式回购利率一度高出一年期AAA评级中短期票据收益率,并与一年期AA评级企业债收益率利差收窄,这无疑会带来投资者资金成本提高和预期收益率降低.

对投资者来说,有必要降低此前低资金成本建起来的高债券杠杆,而低企的信用债收益率也难以满足银行理财和证券专户等信用债主力投资者的配置需求.

不过,中国经济的持续疲弱,以及决策层对当前房价上涨和通胀压力充分评估后,若政策取向转为更宽松,也可能使得债市定价机制发生切换,而给投资者带来新的操作机会.(完)