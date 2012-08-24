《独家新闻》朝鲜(北韩)领导人金正恩要求下月赴中国进行访问--消息

记者 林洸耀 编译 于春红

路透北京8月24日电---一名与平壤和北京都有联系的消息人士周五告诉路透,朝鲜(北韩)领导人金正恩希望下月前往北京进行破冰之旅,会见中国即将卸任和上任的领导人.

这将是金正恩掌权后首次出访外国.他的父亲金正日去年12月去世.近期金正恩的姑父张成泽--朝鲜第二号人物访问了中国.

"这次访问旨在认识对方,"这位消息人士称.这位人士此前准确说到过数件事情,包括朝鲜在2006年进行第一次核试验前几天他即说到此事,并成功预测张成泽的晋升.