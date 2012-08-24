《独家新闻》朝鲜(北韩)领导人金正恩要求下月赴中国进行访问--消息

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
记者 林洸耀 编译 于春红
路透北京8月24日电---一名与平壤和北京都有联系的消息人士周五告诉路透,朝鲜(北韩)领导人金正恩希望下月前往北京进行破冰之旅,会见中国即将卸任和上任的领导人.
这将是金正恩掌权后首次出访外国.他的父亲金正日去年12月去世.近期金正恩的姑父张成泽--朝鲜第二号人物访问了中国.
"这次访问旨在认识对方,"这位消息人士称.这位人士此前准确说到过数件事情,包括朝鲜在2006年进行第一次核试验前几天他即说到此事,并成功预测张成泽的晋升.
"这将是一次国事访问.这是张成泽访问中国的几项重大任务之一,"这位掌握直接消息的人士称.
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。