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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 14:29 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元回落,但投资者削减欧元空仓料提供支撑

* 欧元兑美元仍距离七周高点不远

* 削减欧元空仓的操作或持续--分析师

路透新加坡8月24日电---欧元兑美元周五下跌,不过仍持于上日所及的七周高点附近.由于投资者可能进一步削减欧元空仓,短期内欧元下跌空间料有限.

周三美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布会议记录后欧元上涨,因会议记录暗示美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.周四在传出西班牙正与欧元区商讨纾困条件的消息之后,欧元进一步受到提振.[ID:nSB1741584]

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