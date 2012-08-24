韩国法庭裁定三星并未侵犯苹果设计(更新版)

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月24日电---首尔一家法庭周五裁定，三星(005930.KS)Galaxy旗舰智能手机看似与苹果iPhone十分相像，但三星并未侵犯iPhone的设计专利。
三星和苹果这两家行业巨头正陷入专利纠纷案中，纠纷也反映出两者对行业霸权的激烈争夺。
首尔法庭周五的裁定早于美国若干个关键裁定的出炉。九名陪审员周三开始在加州继续审议两公司的专利纠纷案。
首尔中央地方法院(Seoul Central District Court)的法官周五表示：“iPhone和Galaxy S的外部设计有很多相似之处，例如圆润的边角和大屏幕……但这些相似性在之前的产品中就有体现。”
“对触屏手机进行重大设计改变的空间很有限，被告(三星)用正面三个按钮区分其产品，并在照相机和侧面采用不同设计，这两款产品的外形就不同了。”
法官表示，很难说消费者会将iPhone和Galaxy搞混，因为每款机型的背面显然都印有公司标识，消费者购买手机时还要考虑操作系统、品牌、应用软件、价格和服务等。
法官要求三星立即停售包括Galaxy S II在内的10款产品，同时禁售了包括iPhone 4和iPad 2在内的四款苹果产品。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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