更正:〔日本个股〕奥林巴斯将以530亿日圆出售子公司ITX

(更正:澄清第二段所涉及的IT公司属于日本投资基金Japan Industrial Partners")

路透东京8月24日电---奥林巴斯(7733.T)周五称,将以总共530亿日圆(6.76亿美元)出售移动通讯子公司ITX Corp.

ITX的核心业务将卖给日本投资基金Japan Industrial Partners,该基金将通过旗下IT服务部门来经营该移动电话零售业务.(完)