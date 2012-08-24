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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 15:49 BJT

更正:〔日本个股〕奥林巴斯将以530亿日圆出售子公司ITX

(更正:澄清第二段所涉及的IT公司属于日本投资基金Japan Industrial Partners")

路透东京8月24日电---奥林巴斯(7733.T)周五称,将以总共530亿日圆(6.76亿美元)出售移动通讯子公司ITX Corp.

ITX的核心业务将卖给日本投资基金Japan Industrial Partners,该基金将通过旗下IT服务部门来经营该移动电话零售业务.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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