更正:〔日本个股〕奥林巴斯将以530亿日圆出售子公司ITX

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
(更正:澄清第二段所涉及的IT公司属于日本投资基金Japan Industrial Partners")
路透东京8月24日电---奥林巴斯(7733.T)周五称,将以总共530亿日圆(6.76亿美元)出售移动通讯子公司ITX Corp.
ITX的核心业务将卖给日本投资基金Japan Industrial Partners,该基金将通过旗下IT服务部门来经营该移动电话零售业务.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。