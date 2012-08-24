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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 14:57 BJT

〔欧洲汇市〕澳元/美元跌至四周低点,受累于中国经济增速放缓忧虑

路透伦敦8月24日电---澳元兑美元AUD=D4周五盘中跌至四周低点,受累于市场忧虑中国经济增速放缓.

澳元兑美元跌至1.0405,为7月末以来最低,跌破1.0410后触发停损单,交易员称.

澳元兑欧元EURAUD=R亦承压,欧元升至7月中以来高位,因投资者削减欧元空头押注.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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