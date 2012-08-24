〔欧洲汇市〕澳元/美元跌至四周低点,受累于中国经济增速放缓忧虑

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透伦敦8月24日电---澳元兑美元AUD=D4周五盘中跌至四周低点,受累于市场忧虑中国经济增速放缓.
澳元兑美元跌至1.0405,为7月末以来最低,跌破1.0410后触发停损单,交易员称.
澳元兑欧元EURAUD=R亦承压,欧元升至7月中以来高位,因投资者削减欧元空头押注.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。