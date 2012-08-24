〔澳洲股市〕收低0.8%且本周累计下滑0.5%,结束为期五周的升势

路透悉尼8月24日电---澳洲股市周五下跌0.8%,本周小幅下滑且结束了为期五周的升势.矿业类股引领大盘下跌,因金属价格走软,且市场担心百年一遇的矿业荣景已走过鼎盛时期.

全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)股价下滑4.4%,铁矿石商Fortescue Metals Group(FMG.AX)下跌6.1%.

报纸出版商Fairfax(FXJ.AX)一度暴跌13%至纪录低位0.445澳元,此前该公司的大股东亚洲女富豪Gina Rinehart试图抛售5%的持股.

Whitehaven Coal(WHC.AX)收低11%,报3.09澳元,此前公司大股东Nathan Tinkler撤回55亿澳元的私有化计划.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收低35点,报4,349.0点.本周该指数累计下滑0.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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