〔澳洲股市〕收低0.8%且本周累计下滑0.5%,结束为期五周的升势

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透悉尼8月24日电---澳洲股市周五下跌0.8%,本周小幅下滑且结束了为期五周的升势.矿业类股引领大盘下跌,因金属价格走软,且市场担心百年一遇的矿业荣景已走过鼎盛时期.
全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)股价下滑4.4%,铁矿石商Fortescue Metals Group(FMG.AX)下跌6.1%.
报纸出版商Fairfax(FXJ.AX)一度暴跌13%至纪录低位0.445澳元,此前该公司的大股东亚洲女富豪Gina Rinehart试图抛售5%的持股.
Whitehaven Coal(WHC.AX)收低11%,报3.09澳元,此前公司大股东Nathan Tinkler撤回55亿澳元的私有化计划.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收低35点,报4,349.0点.本周该指数累计下滑0.5%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13