〔全球金市〕金价回落但周线涨幅仍有望录得逾两个月最高,关注美联储

路透新加坡8月24日电---金价周五从四个半月高位回落,但仍有望录得两个多月来最大周线涨幅;投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将马上刺激经济的预期略有降温.

美国最新数据给投资者带来的信号多空不一,制造业改善,但劳动力市场低迷,本周稍早公布的美联储会议记录又显示该央行愿意进一步购债.

"金价已经消化了对第三轮量化宽松的预期,与会议记录相关的空头回补帮助推动了这几天金价的涨势,"Heraeus贵金属经理Dick Poon称.