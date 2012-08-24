〔国际油市〕布兰特原油跌破115美元,受累于经济阴云密布

路透新加坡8月24日电--布兰特原油期货周五在亚洲时段跌破每桶115美元,因有迹象显示全球经济普遍低迷,此外对美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会进一步放松政策也有怀疑,且欧债危机忧虑重现,这压制市场对需求前景的信心.