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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 14:47 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破115美元,受累于经济阴云密布

路透新加坡8月24日电--布兰特原油期货周五在亚洲时段跌破每桶115美元,因有迹象显示全球经济普遍低迷,此外对美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否会进一步放松政策也有怀疑,且欧债危机忧虑重现,这压制市场对需求前景的信心.

油价本周仍有望连续第四周录得涨幅,得益于对伊朗制裁以及北海油田检修停产而导致供给减少.

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