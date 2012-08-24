〔日本股市〕收低,对美联储近期出台刺激举措的预期降温(更新版)

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
(新增细节)
路透东京8月24日电---日本股市日经指数周五下滑1.2%,从周四所及三个月收盘高位回落,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将马上放宽政策的预期降温,而锁定获利.
圣路易斯联储总裁布拉德的讲话压低了对立见刺激经济举措的预期,芝加哥联储总裁埃文斯则支持采取更多举措.
两人今年都没有投票权.
日经指数.N225收低107.36点至9,070.76点,跌至5日移动均线切入位9,141.74点和26周移动均线切入位9,146.18点下方.本周该指数累计下跌1%,结束为期两周的升势.
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13