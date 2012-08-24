版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 14:53 BJT

〔日本股市〕收低,对美联储近期出台刺激举措的预期降温(更新版)

(新增细节)

路透东京8月24日电---日本股市日经指数周五下滑1.2%,从周四所及三个月收盘高位回落,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将马上放宽政策的预期降温,而锁定获利.

圣路易斯联储总裁布拉德的讲话压低了对立见刺激经济举措的预期,芝加哥联储总裁埃文斯则支持采取更多举措.

两人今年都没有投票权.

日经指数.N225收低107.36点至9,070.76点,跌至5日移动均线切入位9,141.74点和26周移动均线切入位9,146.18点下方.本周该指数累计下跌1%,结束为期两周的升势.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐