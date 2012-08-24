《汇市简讯》美元/日圆在78.25-30和78.00-10有买盘

0640GMT * 至77.90和77.60一路有可观的停止单 * 卖单在78.65-75,日本企业卖单集中在79.00-20 * 到期期权履约价包括78.50、79.55和79.75,在纽约时段到期 * 欧元/日圆买单在98.20与98.00,卖单在98.80直至99.10 --编译 张涛; 审校 蔡美珍