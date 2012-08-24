版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在78.25-30和78.00-10有买盘

0640GMT * 至77.90和77.60一路有可观的停止单 * 卖单在78.65-75,日本企业卖单集中在79.00-20 * 到期期权履约价包括78.50、79.55和79.75,在纽约时段到期 * 欧元/日圆买单在98.20与98.00,卖单在98.80直至99.10 --编译 张涛; 审校 蔡美珍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐