《汇市简讯》一个月美元/日圆期权波动率在五年低位获得支撑

* 一个月美元/日圆期权波动率7月20日触及6.3%的底部,为2007年中期以来最低位

* 昨日触及6.35%的低点,今日在亚洲市场报6.4%

* 昨天的小时图实际波动率为6.7%,日线图实际波动率为6.3%,之前在6.0%下方