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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》一个月美元/日圆期权波动率在五年低位获得支撑

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* 一个月美元/日圆期权波动率7月20日触及6.3%的底部,为2007年中期以来最低位

* 昨日触及6.35%的低点,今日在亚洲市场报6.4%

* 昨天的小时图实际波动率为6.7%,日线图实际波动率为6.3%,之前在6.0%下方

* 如果美元/日圆现汇位于78.5左右,期权实际波动率和隐含波动率将走跌

* 三个月至一年期美元/日圆期权波动率已创下数年新低

(完)

--编译 白云;审校 于春红

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