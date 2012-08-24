《汇市简讯》欧元/美元小幅下滑,但基金仍在吃进

0642GMT
* 欧元/美元温和下滑,因德国表态反对更改对希腊的救助计划
* 宏观/中长期投资基金继续逢低买入
* 技术支撑位在55小时移动均线和小时图云区顶部1.2515-23附近.前方聚集有买单
* 来自荷兰账户的欧元卖单限制昨日的升势
* 日线云区顶部降至1.2562.关键的100日移动均线切入位在1.26128.
--编译 王洋;审校 蔡美珍
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