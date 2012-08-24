〔中国央企〕今年前七月央企净利润续下滑,同比降16.1%--国资委

此降幅仅较上半年微收窄0.3个百分点.国资委此前数据显示,上半年中央企业累计实现净利润3,870.0亿元人民币,同比下降16.4%.[ID:nSB1679884]

中央企业自去年第四季度以来一直延续着营业收入同比上升,利润同比下降的趋势.除了受经济增速放缓影响,成本费用上升也是导致企业利润减少的重要原因.