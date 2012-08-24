〔中国央企〕今年前七月央企净利润续下滑,同比降16.1%--国资委

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京8月24日电---中国央企利润持续下滑.国务院国资委周五公布,今年前七个月中央企业累计实现净利润同比下降16.1%,至4,593.8亿元人民币.
此降幅仅较上半年微收窄0.3个百分点.国资委此前数据显示,上半年中央企业累计实现净利润3,870.0亿元人民币,同比下降16.4%.[ID:nSB1679884]
国资委网站刊登新闻稿并称,1-7月中央企业累计实现营业收入123,347.6亿元,同比增长8.4%.
此外,7月份当月实现净利润693.7亿元.
中央企业自去年第四季度以来一直延续着营业收入同比上升,利润同比下降的趋势.除了受经济增速放缓影响,成本费用上升也是导致企业利润减少的重要原因.
财政部稍早公布了范围更广泛的国有企业1-7月累计利润,同比下降13.2%,降幅较1-6月的11.6%继续扩大.[ID:nSB1727174](完)
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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13