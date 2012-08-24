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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 15:26 BJT

〔中国央企〕今年前七月央企净利润续下滑,同比降16.1%--国资委

路透北京8月24日电---中国央企利润持续下滑.国务院国资委周五公布,今年前七个月中央企业累计实现净利润同比下降16.1%,至4,593.8亿元人民币.

此降幅仅较上半年微收窄0.3个百分点.国资委此前数据显示,上半年中央企业累计实现净利润3,870.0亿元人民币,同比下降16.4%.[ID:nSB1679884]

国资委网站刊登新闻稿并称,1-7月中央企业累计实现营业收入123,347.6亿元,同比增长8.4%.

此外,7月份当月实现净利润693.7亿元.

中央企业自去年第四季度以来一直延续着营业收入同比上升,利润同比下降的趋势.除了受经济增速放缓影响,成本费用上升也是导致企业利润减少的重要原因.

财政部稍早公布了范围更广泛的国有企业1-7月累计利润,同比下降13.2%,降幅较1-6月的11.6%继续扩大.[ID:nSB1727174](完)

浏览更多详情,请点选国资委网站.

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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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