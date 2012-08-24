〔企业并购〕Permira将以约10亿美元收购日本寿司餐厅连锁店Akindo

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透香港/东京8月24日电---欧洲私募股权投资公司Permira[PERM.UL]周五表示,决定以约10亿美元收购日本最大寿司餐厅连锁店Akindo Sushiro Co Ltd,并承继后者债务,这料将成为今年日本第二大收购案.
Permira亚洲联席主管Alex Emery对路透表示,该公司已着手包括在中国开设连锁店的扩张计划.Permira已与日本收购基金Unison Capital达成收购Akindo的协议.
"该公司将在未来10年将店铺数量增加一倍或两倍,"Emery称."目前在韩国已有三家店铺,目前正积极考虑中国和其他海外市场."
Emery称,2011年Akindo营收约为1,000亿日圆,每年增幅约在10%.(完)
--编译 于春红;审校 隋芬
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13