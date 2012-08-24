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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 15:31 BJT

〔日本央行〕总裁白川方明称,货币政策将考虑日圆升值的影响

路透日本大阪8月24日电---日本央行总裁白川方明周五称:

* 日本经济料将恢复温和复苏

* 日圆强势对日本经济产生负面影响,因其损及公司获利及企业信心

* 日本央行购买海外债券等同于外汇干预

* 将在决定政策时考虑日圆升值对日本经济和物价的影响

* 外汇市场应该保持稳定,反映经济基本面

* 外部需求升温的时机不确定

* 非常了解企业强烈担忧日圆升值,尤其是兑韩元升值

* 必须尤其警惕欧债危机加剧,及进一步损及全球经济的风险

* 必须关注中国经济放缓时间是否会进一步延长

* 日本货币条件已非常宽松,但未能导致支出增长

* 政策行动对市场的"意外效应"不会长期持续

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