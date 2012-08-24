〔日本央行〕总裁白川方明称,货币政策将考虑日圆升值的影响

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透日本大阪8月24日电---日本央行总裁白川方明周五称:
* 日本经济料将恢复温和复苏
* 日圆强势对日本经济产生负面影响,因其损及公司获利及企业信心
* 日本央行购买海外债券等同于外汇干预
* 将在决定政策时考虑日圆升值对日本经济和物价的影响
* 外汇市场应该保持稳定,反映经济基本面
* 外部需求升温的时机不确定
* 非常了解企业强烈担忧日圆升值,尤其是兑韩元升值
* 必须尤其警惕欧债危机加剧,及进一步损及全球经济的风险
* 必须关注中国经济放缓时间是否会进一步延长
* 日本货币条件已非常宽松,但未能导致支出增长
* 政策行动对市场的"意外效应"不会长期持续
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。