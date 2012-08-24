〔中国外汇〕7月代客结售汇顺差5亿美元,扭转上月逆差--外管局

今年6月银行代客结售汇逆差35亿美元.而同期的远期结售汇签约则出现107亿美元净售汇.

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)