〔中国外汇〕7月代客结售汇顺差5亿美元,扭转上月逆差--外管局

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京8月24日电---中国外汇管理局周五称,7月银行代客结售汇顺差5亿美元,扭转上月的逆差局面.而同期远期结售汇出现净售汇34亿美元,规模较上月收窄.
刊登在外管局网站上的数据显示,7月银行代客结汇1,275亿美元,售汇1,270亿美元.同期,银行代客远期结汇签约118亿美元,远期售汇签约152亿美元.
1-7月,银行代客累计结汇8,725亿美元,累计售汇8,426亿美元,银行代客累计结售汇顺差300亿美元.同期银行代客累计远期结汇签约957亿美元,累计远期售汇签约1,045亿美元,银行代客累计远期净售汇88亿美元.
今年6月银行代客结售汇逆差35亿美元.而同期的远期结售汇签约则出现107亿美元净售汇.
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
12年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月
代客结售汇净额 5 -35 51 -37 78 44 194 -153 -8 32 260 378 432
代客收付款顺收 88 64 91 85 149 137 265 7 179 109 120 260 330
代客远期结售汇净额 -34 -107 -53 -18 33 58 34
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
更多细节,请点选外管局网站(here)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13