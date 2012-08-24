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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 15:27 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,指标债收益率周线有望收低

路透东京8月24日电---日本公债价格周五上涨,因股市下跌,提高避险资产魅力.指标债收益率(殖利率)有望周线收低.

上日的20年期公债标售表现令人失望,今日超长期债券继续逊于其它券种表现.市场人士表示,在美国利率前景更明朗以前,投资者购买长期债券和延长投资组合存续期的动力较少.

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