〔韩国汇市〕韩元兑美元因美联储政策宽松预期降温走低,公债上涨

路透首尔8月24日电---韩国韩元兑美元KRW=周五走低,跟随韩股走势,美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员周四言论打击了对美联储推出另一轮货币刺激的预期. 韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,134.1,周四收报1,130.5. 尽管7月31日至8月1日美联储会议记录显示对进一步刺激举措有强有力支持,但美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,最近几周的经济数据已经有所改善,给外界对于美联储在下次会议上推出宽松政策的预期泼下一盆冷水.[ID:nSB1741634]