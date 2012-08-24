〔韩国汇市〕韩元兑美元因美联储政策宽松预期降温走低,公债上涨

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透首尔8月24日电---韩国韩元兑美元KRW=周五走低,跟随韩股走势,美国联邦储备理事会(FED,美联储)官员周四言论打击了对美联储推出另一轮货币刺激的预期. 韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,134.1,周四收报1,130.5. 尽管7月31日至8月1日美联储会议记录显示对进一步刺激举措有强有力支持,但美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,最近几周的经济数据已经有所改善,给外界对于美联储在下次会议上推出宽松政策的预期泼下一盆冷水.[ID:nSB1741634]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13