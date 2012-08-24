〔金属期市〕期铜受美联储行动预期降温拖累下跌,关注西班牙情势

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* LME期铜和沪铜从一个月高位回落
* LME期铜料将连续第三周上涨
* 中国制造业数据疲软表明或将出台刺激措施
* 但分析师排除很快下调存准率的可能
路透上海8月24日电---期铜价格周五下跌,脱离前一交易日所及的一个月高位,因对于美国推出更多刺激措施的期望减退,且有令人担忧的迹象显示,欧元区第四大经济体西班牙或需要主权援助.
周四来自美联储官员方面的消息参差不一.圣路易斯联储总裁布拉德淡化近期继续放宽政策的可能性,美国芝加哥联储总裁埃文斯称,"有很多理由采取更多的行动"[ID:nSB1741634][ID:nSB1741834],这令投资者削减对美联储推出强有力的刺激措施的预期.
0702GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.8%,至每吨7,623美元,但本周料累计上涨约1%,为连续第三周录得升幅.
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13