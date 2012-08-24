〔金属期市〕期铜受美联储行动预期降温拖累下跌,关注西班牙情势

* LME期铜和沪铜从一个月高位回落

* LME期铜料将连续第三周上涨

* 中国制造业数据疲软表明或将出台刺激措施

* 但分析师排除很快下调存准率的可能

路透上海8月24日电---期铜价格周五下跌,脱离前一交易日所及的一个月高位,因对于美国推出更多刺激措施的期望减退,且有令人担忧的迹象显示,欧元区第四大经济体西班牙或需要主权援助.

周四来自美联储官员方面的消息参差不一.圣路易斯联储总裁布拉德淡化近期继续放宽政策的可能性,美国芝加哥联储总裁埃文斯称,"有很多理由采取更多的行动"[ID:nSB1741634][ID:nSB1741834],这令投资者削减对美联储推出强有力的刺激措施的预期.