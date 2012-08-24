〔中国票据市场〕转贴利率本周基本持稳,出票压力见增但不乏承接力

路透上海8月24日电---中国票据市场转贴利率本周基本维持稳定.部分银行因存款流失,临近月末加大出票调整信贷规模,但随着流动性的改善,场内不乏收票机构,供需大致平衡,交投尚可.

交易员们并表示,下周虽是月末最后一个交易周,但流动性应不会过于紧张,相信央行不管是以公开市场逆回购还是降准方式,都会鼎力支援,预计票据利率也会基本稳定,交投在下周初可能会维持活跃,以利于机构完成月末前的规模调控.

"我们因为存款下得厉害,贷款也要压规模,这周在出(票)."上海一商业银行交易员称,目前六个月左右票据转贴利率大约在4.8%左右.

上海另一商业银行交易员称,虽然临近月底,部分机构出票压力确有增大,但"问题不大,毕竟不是9月末."

而对未来资金状况,他表示,逆回购积累得越来越多以后,说不定央行最后会干脆降准一次,"总不能逆回购最后发到1万亿吧,下周就是月末,资金应该还好,不会很紧,票据这块应该也会比较稳."

中国央行本周抛出大额逆回购操作以熨平短期市场资金波动,以致当周净投放规模创下七个月来单周最高,达2,780亿元;进行了七天和14天逆回购操作.其中七天期中标利率在周二打破连续四周稳势小幅走升至3.4%,而14天持稳在3.6%.[CN/MMTCN]截止周五统计显示,下周将有2,500亿元的逆回购到期,而正回购加央票合计到期量仅310亿元.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

---------------------------------------------------------

周五 4.7352/4.4362 4.9541/4.6507 5.7938/5.2596

上周五 4.7251/4.4419 4.9344/4.6430 5.7971/5.2596

-----------------------------------------------------------

变动 +1.01bp/-0.57bp +1.97bp/+0.77bp -0.33bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.1247%,略高于上周五的4.1138%.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

周五 2.7457/2.6910 2.8530/2.8010

上周五 2.5750/2.5125 2.7050/2.6550

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>