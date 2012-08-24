〔新兴汇市〕亚币走低,对美国货币刺激措施的预期消退引发获利了结

* 韩元走低,因外资转而卖超韩股

* 坡元小跌,受干预传闻与疲弱数据打压

* 获利了结拉低马币和泰铢

路透新加坡8月24日电---新兴亚洲货币周五下跌,因投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出刺激重拳的预期,并锁定本周现成获利.