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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 15:59 BJT

〔新兴汇市〕亚币走低,对美国货币刺激措施的预期消退引发获利了结

* 韩元走低,因外资转而卖超韩股

* 坡元小跌,受干预传闻与疲弱数据打压

* 获利了结拉低马币和泰铢

路透新加坡8月24日电---新兴亚洲货币周五下跌,因投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出刺激重拳的预期,并锁定本周现成获利.

韩元KRW=KFTC领跌,因交易员增持美元仓位.今日外资在韩国股市.KS11转变为净卖家.

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