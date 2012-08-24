〔欧洲汇市〕英镑兑美元和兑欧元均走坚,稍后公布英国GDP修正数据

路透伦敦8月24日电---英镑兑美元和兑欧元周五均走坚,随后将公布英国国内生产总值(GDP)第二季修正值,该数据可能会显示,英国经济萎缩的程度小于最初的估计.

交易商称,一家亚洲央行在欧洲盘初正在买入英镑.分析师预计该报告可能显示,英国第二季GDP萎缩速度远低于初值所给出的萎缩0.7%.