〔欧洲汇市〕英镑兑美元和兑欧元均走坚,稍后公布英国GDP修正数据

中国央行：扎实推进互联网金融清理整顿，筑牢防范金融风险长效机制--副行长
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透伦敦8月24日电---英镑兑美元和兑欧元周五均走坚,随后将公布英国国内生产总值(GDP)第二季修正值,该数据可能会显示,英国经济萎缩的程度小于最初的估计.
交易商称,一家亚洲央行在欧洲盘初正在买入英镑.分析师预计该报告可能显示,英国第二季GDP萎缩速度远低于初值所给出的萎缩0.7%.
交易员称,GDP数据将于0830GMT时公布,若数据好于预期,可能会进一步推升英镑.另一方面,若该数据令人失望,可能会打压英镑近来上涨的势头.
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13