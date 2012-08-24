〔欧洲个股〕德国大众汽车称7月汽车交付量增加10.3%至73.46万辆

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透法兰克福8月24日电---德国汽车制造商大众(VOWG_p.DE)称,7月集团汽车交付量增加10.3%至73.46万辆.
大众周五称,除去MAN (MANG.DE)和Scania SCVb.ST,公司年内头七个月的汽车交付量增加9.1%至519万辆.
"总体来说,下半年我们开了个好头,公司在几乎所有地区都处在持续增长的轨道中,尤其是在亚洲、北美和俄罗斯,"大众负责销售的执行董事Christian Klingler表示.
"但西欧形势仍然明显紧张,尽管环境艰难,但我们的品牌表现好于整体市场."(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。