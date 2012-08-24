〔欧洲个股〕德国大众汽车称7月汽车交付量增加10.3%至73.46万辆

路透法兰克福8月24日电---德国汽车制造商大众(VOWG_p.DE)称,7月集团汽车交付量增加10.3%至73.46万辆.

大众周五称,除去MAN (MANG.DE)和Scania SCVb.ST,公司年内头七个月的汽车交付量增加9.1%至519万辆.

"总体来说,下半年我们开了个好头,公司在几乎所有地区都处在持续增长的轨道中,尤其是在亚洲、北美和俄罗斯,"大众负责销售的执行董事Christian Klingler表示.

"但西欧形势仍然明显紧张,尽管环境艰难,但我们的品牌表现好于整体市场."(完)