《汇市简讯》欧元/英镑上涨,英央行委员威尔不倾向采取扩大量化宽松

0806GMT * 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔称,与扩大量化宽松规模相比,他更偏好降息 * 欧元/英镑上涨10个跳动点,英镑/美元触发1.5850下方的停止单 * 英镑交易商预计英国第二季国国内生产总值(GDP)数据将上修,料做多英镑 * 关注0.7930处(55日移动均线切入位为0.7927)的停止单,100日移动均线切入位为0.7889,200日移动均线切入位为0.78715 * 一目均衡云区暗示,欧元/英镑可能进一步升至云区(0.7908/0.7967)顶端.(完) --编译 兰秀娟;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=