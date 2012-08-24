〔中国债市〕人民币利率互换震荡,对宽松预期判断不明令市场失去方向

路透北京8月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周五震荡整固.交易人士指出,本周疲弱的经济数据再度点燃放松预期,但亦有部分参与者猜测短期监管层政策使用更会突出维稳意愿,当前市场中缺乏主流观点,机构青睐继续观察,待更多经济数据和政策面给予指引.

"(今天市场)没什么方向,就是震荡吧."北京一大型国有银行交易员称,"(IRS后市)我是看不懂啊,我现在是买点上去就卖,卖点下来再买,做range(区间)."

他认为,对于后期方向尚难预测的一个主要原因就是,市场判断不出管理层对于货币宽松政策使用的频率,"有的说要降准,有的说十八大之前没有重大经济政策了,说什么的都有."

面对偏大的资金缺口,中国央行本周抛出大额逆回购操作以熨平短期市场资金波动,以致当周净投放规模创下七个月来单周最高.临近月末时点,逆回购连续第九周再现,且巨量"输血"进一步冲淡短期出台更多宽松政策的预期.[CN/MMTCN]

上海一银行交易员亦表示,预期中进一步的宽松政策迟迟未现身,因此对IRS没有明确的方向预期,确实比较纠结.不过他提到,从当前形势分析,各个方面在十八大之前维稳的意愿都比较强.

对于IRS后市发展,他认为,如果交易机构见不到真金白银,IRS就难有下行动力.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3500/3.4625 3.0630/3.1550 3.0460/3.1420 3.0600/3.1600 3.0680/3.3280

周四 3.3275/3.4400 3.1050/3.2010 3.0780/3.1720 3.0760/3.1740 3.0975/3.3125

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变动 0.0225/0.0225 -0.0420/-0.0460 -0.0320/-0.0300 -0.0160/-0.0140 -0.0295/0.0155

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)