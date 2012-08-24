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亚洲 | 2012年 8月 24日 星期五 16:36 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高0.5%,空头回补帮助收复了早盘跌幅

路透东京8月24日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五收高0.5%,因为日内稍晚的空头回补帮助收复了早盘跌幅,而且泰国的干预计划及产胶大国计划中的出口限制举措亦支撑价格.

TOCOM-1月期胶JRUc6上涨1日圆,结算价报每公斤221.3日圆(2.82美元).本周该合约累计上涨0.1%,但今年迄今仍累计下跌16%.

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