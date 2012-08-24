〔英国金融市场〕英镑下跌且英债期货扩大涨幅,此前公布英国GDP修正值

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透伦敦8月24日电---英镑周五下跌,英债期货扩大升幅,此前公布的英国第二季GDP上修为较前季下降0.5%,符合预期,令那些原本预计第二季GDP萎缩幅度远小于初值的人措手不及.
GDP数据公布后,英镑兑美元GBP=D4从1.5845美元附近跌至日低1.5821美元.欧元/英镑EURGBP=D4从0.7915英镑附近升至两周高位0.7928英镑.
英国9月公债期货FLGU2上涨,日内最新上扬17个跳动点,报121.12,GDP数据公布前为上扬3个跳动点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。