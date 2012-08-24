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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 16:52 BJT

〔英国金融市场〕英镑下跌且英债期货扩大涨幅,此前公布英国GDP修正值

路透伦敦8月24日电---英镑周五下跌,英债期货扩大升幅,此前公布的英国第二季GDP上修为较前季下降0.5%,符合预期,令那些原本预计第二季GDP萎缩幅度远小于初值的人措手不及.

GDP数据公布后,英镑兑美元GBP=D4从1.5845美元附近跌至日低1.5821美元.欧元/英镑EURGBP=D4从0.7915英镑附近升至两周高位0.7928英镑.

英国9月公债期货FLGU2上涨,日内最新上扬17个跳动点,报121.12,GDP数据公布前为上扬3个跳动点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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