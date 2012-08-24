〔中港个股〕平安、阿里巴巴和腾讯联手合作,探索保险网上销售

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)董事长马明哲周五表示,平安与阿里巴巴集团、腾讯(0700.HK)将联手成立一家合资公司,探索网上保险销售.
他在业绩会上表示,"我们要利用阿里巴巴和腾讯在互联网上的优势,与保险业务相结合,开辟一个新的渠道."
尽管现场媒体对"三马"合作(马明哲、阿里巴巴董事局主席马云和腾讯董事会主席马化腾)的细节多次追问,但马明哲均谢绝评论,仅表示目前该合作计划已向有关部门正式申请,获得批准后将对外公布.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13