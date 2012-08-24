〔中国债市〕利率债收益率续降,若无宽松政策助力料仍弱市盘整

路透上海8月24日电---中国银行间债市周五利率产品收益率继续小幅下降,维持暖意,因PMI数据不佳引发的经济忧虑继续影响市场,且短期流动性有所缓和支撑.

不过交易员指出,对配置型机构而言,央行每周的滚动逆回购操作,仅"缓近忧而未解远虑",若预期中的降准等宽松政策一直不出台,债市盘势难改,而且新债供给压力不减的情况下,震荡中或偏空.

北京一银行交易员认为,"比如银行,准备金(率)不动的话,逆回购发再大的量,期限也都是短期,银行对中长债的配置也不会有很大改善."

近两个月以来,央行在公开市场连续进行了九周的逆回购操作,为市场提供流动性.本周逆回购金额更是大增至3,650亿元人民币,从而实现了2,780亿元的单周净投放,后者并创下七个月单周新高.不过未来逆回购到期,也给未来资金面增加了不利因素.[CN/MMTCN]

具体市况方面,上海一银行交易员表示,早盘利率债收益率下行较为明显,午盘后跌幅虽有所缩减,但全日仍呈现小跌走势.这或在一定程度上显示,机构对后市的方向性预期并不十分明确,短期震荡的可能性更大些.

中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.[ID:nSB1737880]

剩余期限约9.5年的国债120004券最新成交tCN120004=CFXS在3.3350%,较上日尾盘的3.3600%下跌2.5个基点(bp).

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6971 3.6145

上日 3.0613 3.8047

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.8370/2.7720

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6020/2.5370

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0860/3.0270 (完)

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