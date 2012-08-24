〔中国债市〕利率债收益率续降,若无宽松政策助力料仍弱市盘整

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透上海8月24日电---中国银行间债市周五利率产品收益率继续小幅下降,维持暖意,因PMI数据不佳引发的经济忧虑继续影响市场,且短期流动性有所缓和支撑.
不过交易员指出,对配置型机构而言,央行每周的滚动逆回购操作,仅"缓近忧而未解远虑",若预期中的降准等宽松政策一直不出台,债市盘势难改,而且新债供给压力不减的情况下,震荡中或偏空.
北京一银行交易员认为,"比如银行,准备金(率)不动的话,逆回购发再大的量,期限也都是短期,银行对中长债的配置也不会有很大改善."
近两个月以来,央行在公开市场连续进行了九周的逆回购操作,为市场提供流动性.本周逆回购金额更是大增至3,650亿元人民币,从而实现了2,780亿元的单周净投放,后者并创下七个月单周新高.不过未来逆回购到期,也给未来资金面增加了不利因素.[CN/MMTCN]
具体市况方面,上海一银行交易员表示,早盘利率债收益率下行较为明显,午盘后跌幅虽有所缩减,但全日仍呈现小跌走势.这或在一定程度上显示,机构对后市的方向性预期并不十分明确,短期震荡的可能性更大些.
中国宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值在荣枯分水岭下方创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化,预示工业活动萎靡恐将拖累中国经济在三季度继续筑底.[ID:nSB1737880]
剩余期限约9.5年的国债120004券最新成交tCN120004=CFXS在3.3350%,较上日尾盘的3.3600%下跌2.5个基点(bp).
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.6971 3.6145
上日 3.0613 3.8047
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.8370/2.7720
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6020/2.5370
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0860/3.0270 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
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1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13