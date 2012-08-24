〔中港个股〕中国平安下半年继续增配固定收益,冀年内完成发行可转债

路透上海8月24日电---按市值计中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)高层周五称,下半年平安的保险资金将继续增加固定收益方面的配置,并控制权益类资产的风险.

公司高层在业绩说明会上还表示,平安保险拟发行260亿元次级可转债的计划已通过保监会审批,正在证监会审批.公司希望年内能够完成可转债的发行,这样可以保证未来集团2-3年业务发展对资本金的需要.

"下半年将抓住目前固定收益资产,例如定存和债券收益率较高的时机,继续稳定推进固定收益(资产)的配置."公司执行董事兼总经理任汇川称.

他还表示,国内股市对价值投资已有一定吸引力,上半年公司保险资金的股票仓位已提高到了与之相匹配的位置,增加了一些流动性好、现金分红高、信用等级高的蓝筹股配置.下半年公司主要任务是注意控制权益类资产的风险.

据公司半年报,上半年平安集团保险资金组合中,固定到期日的投资占比达78%,较上年同期下降3个百分点,但其中定期存款的占比提高了3.3个百分点;同时权益类投资占比达12.7%,同比提高1.2个百分点.

不过,内地股市的持续低迷,亦给公司权益类投资带来一定亏损,上半年除了因主动调整仓位带来逾30亿元投资亏损外,权益投资的计提减值损失也由上年同期的9.42亿元增加至39.12亿元.

而国内第三大寿险公司--中国太保(601601.SS)(2601.HK)亦对固定收益配置下半年形势较为看好.太平洋资产管理公司总经理于业明周一在业绩会表示,尽管下半年利率处于下降通道,但短期来看,太保定息资产比例不会下降,仍处于相对稳定的态势.

中国平安周四稍晚公布半年报,1-6月公司净利为139.59亿元人民币,同比增长9.4%;每股收益1.76元,董事会建议派发中期股息每股0.15元.[ID:nSB1740940]

中国平安A股周五收报40.87元,过去一个月累计下跌8.4%.(完)