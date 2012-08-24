〔中国汇市〕人民币小幅收跌,中间价连涨四日但结售汇持续均衡(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币小幅收跌

* 中间价连涨四日至月内高点

* 结售汇保持平衡

路透北京8月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五微跌,虽然隔夜欧元走强并触及七周高位,人民币中间价亦微幅上升,连续四日走强触及月内高点,但盘中结售汇仍较均衡,成交变化不大.

从本周看,人民币基本持稳,虽非美货币连续走高带动人民币中间价创逾三周新高,但因整体结售汇相对均衡,且中国经济复苏仍未有明确信号,即期与中间价的差距略有扩大迹象,人民币仍在寻觅方向,市场观望情绪较高.

交易员并表示,目前汇率接近均衡,在结售汇没有偏向的情况下,短期还是没有明显趋势,可能还是在在6.35-6.36元之间振荡.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3545 6.3527 6.3572 6.3305 6.3316 6.3535

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水从高位略回落至1,180点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4725元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4413/38,上日尾盘为6.4405.

8月以来,人民币中间价较此前两月的运行中枢明显降至6.33-6.35元区间,但期间的即期汇率小幅走强.

北京某国有大行交易员对此认为,整体上看中间价顺应外盘走势,并没有观察到央行有过多引导,"汇率现在还是挺接近均衡的,短期没有什么明显趋势."

中国外汇管理局周五称,7月银行代客结售汇顺差5亿美元,扭转上月的逆差局面.而同期远期结售汇出现净售汇34亿美元,规模较上月收窄.[ID:nSB1742904]

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水回落至1,200点,此前中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)周三起下调包括美元和欧元在内的部分外币存款利率.[ID:nSB1738344]

北京时间16:51,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3570/10元,上日尾盘为6.3535元.

东京汇市欧元兑美元EUR=持稳于1.2566美元,上日在电子交易平台EBS触及1.2590的约七周高位.由于投资者可能继续削减欧元空仓,其近期的下跌料有限.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进

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