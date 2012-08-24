〔欧洲政经〕德法领导人希望西班牙银行业审查报告尽快发布

全球金市：金价下跌，因美元从低点回升
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
路透柏林8月24日电---德国总理梅克尔与法国总统奥朗德周四会晤时讨论了西班牙问题,并希望尽快见到西班牙银行业审查结果.
"昨日亦谈及西班牙议题,双方都认为,最好能尽快取得西班牙银行业报告,"梅克尔发言人Steffen Seibert称.
Seibert不愿评论西班牙寻求全面纾困的可能性.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
“我们怀疑金价暂时可能走高，图表形态改善，围绕特朗普政策的不安，以及美联储会相对安静一段时间的预期加强，加上美元承压，这些都为金价提供支持，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透伦敦1月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小跌，投资人审慎等待两个法院裁决结果，裁决内容可能影响意大利下次国会选举日期及英国退欧进程。