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货币新闻 | 2012年 8月 24日 星期五 17:42 BJT

〔欧洲政经〕德法领导人希望西班牙银行业审查报告尽快发布

路透柏林8月24日电---德国总理梅克尔与法国总统奥朗德周四会晤时讨论了西班牙问题,并希望尽快见到西班牙银行业审查结果.

"昨日亦谈及西班牙议题,双方都认为,最好能尽快取得西班牙银行业报告,"梅克尔发言人Steffen Seibert称.

Seibert不愿评论西班牙寻求全面纾困的可能性.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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